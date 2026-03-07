Canlı
Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:13
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Bandırma17 Eylül


        Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 62 Ndongala), Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Mulumba), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Tanque (Dk. 72 Badji)

        İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk. 72 Mamadou), Duran Şahin, Mendy, Özcan Şahan, Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 72 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Krstovski)

        Gol: Dk. 3 Amaral (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel (İstanbulspor)




        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

