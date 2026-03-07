Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Giriş: 07.03.2026 - 18:42
        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanmak için çıktıklarını belirtti.

        Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

        "Eksik oyuncularımızın gelmesiyle hem enerjimiz hem oyun kalitemiz her geçen gün daha iyi olacak. Mulumba'nın da oyuna girmesiyle ikinci yarı dengeli bir maç oldu. Maçın kontrolü tamamen bizdeydi. Bazen top rakipte fazla görünse de yine kalemizde pozisyon vermedik. Hatta bir iki pozisyonumuz da vardı. Değerlendirip 2-0 bulsaydık daha erken rahatlayabilirdik ama böyle maçlarda 1-0'ı erken bulup maçı da böyle bitirmek de güzel. Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı maç haftasına gireceğiz. Perşembe günü İstanbul'a Erok maçına gideceğiz. Şimdi artık bu maç geride kaldı. Tamamen bütün konsantrasyonumuzu o maça yönlendireceğiz. Onun için çalışacağız."





        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk de ilk yarı topa sahip olan taraf kendilerinin olduğunu söyledi.

        Oyuncularının yerde olduğu zaman Bandırmaspor'un oyuncularının devam etmesinin şık olmadığını dile getiren Öztürk, "İkinci yarı aynı pozisyonda biz topu dışarı attık. Onların yatan bir oyuncusu vardı. Şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Biz genç bir ekibiz. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Fazla konuşulacak bir şey de yok. Üzgünüz, kaybettik ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

