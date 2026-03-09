İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 1 kişi öldü
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.F.E. idaresindeki 34 DIC 918 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Söyütçayır mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
A.F.E'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otoyolda kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
