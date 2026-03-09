Canlı
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 02:27
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.


        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

