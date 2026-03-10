Gömeç'te KADES uygulaması broşürü dağıtıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.
Giriş: 10.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.
Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, Gömeç pazarında kadınlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.
Personel tarafından kadınlara, ihbardan sonra yapılacak müdahale ve hakları hakkında bilgi verilerek, onlardan gelen sorular da cevaplandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri