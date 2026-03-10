Canlı
        Gömeç'te KADES uygulaması broşürü dağıtıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.

        Gömeç'te KADES uygulaması broşürü dağıtıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik broşür dağıtıldı.


        Gömeç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli, Gömeç pazarında kadınlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

        Personel tarafından kadınlara, ihbardan sonra yapılacak müdahale ve hakları hakkında bilgi verilerek, onlardan gelen sorular da cevaplandı.

