Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 21:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 10 EV 925 plakalı hafif ticari araç, Savaştepe yolunun 19. kilometresindeki Çukurhüseyin Mahallesi mevkisinde A.S. (53) yönetimindeki 34 PHZ 449 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü R.A'nın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan A.S. (53 ) ve V.Y. (42) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı
        Büyükşehir emeğe değer kattı, Ondan Yerel Market hizmete açıldı
        Balıkesir'de kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor
        Balıkesir'de kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor
        Kuzey Ege turizminde SKAL ile yepyeni bir başlangıç İda Ayvalık SKAL kulübü...
        Kuzey Ege turizminde SKAL ile yepyeni bir başlangıç İda Ayvalık SKAL kulübü...
        Edremit Belediyesi'den Narlı'dan Bostancı'ya saha mesaisi Edremit'te yeni y...
        Edremit Belediyesi'den Narlı'dan Bostancı'ya saha mesaisi Edremit'te yeni y...
        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Böçkün'den şehitlikte açıklama
        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Böçkün'den şehitlikte açıklama