Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. R.A. idaresindeki 10 EV 925 plakalı hafif ticari araç, Savaştepe yolunun 19. kilometresindeki Çukurhüseyin Mahallesi mevkisinde A.S. (53) yönetimindeki 34 PHZ 449 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü R.A'nın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan A.S. (53 ) ve V.Y. (42) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.