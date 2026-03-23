Balıkesir'de iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.





Zeytinli Mahallesi Şarlak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dere yatağına devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Araç içinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 5 kişi, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.



Altınoluk Mahallesinde ise devrilen 10 AJD 310 plakalı ATV tipi motosikletin altında kalan 2 kişi yaralandı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

