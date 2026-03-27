Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Manyas'ta öğrencilere fıstık çamı fidanı dağıtıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 22:24 Güncelleme:
        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle planlanan fidan dikim etkinliği gerçekleştirilemeyince, fidanlar öğrenciler tarafından dikilmek üzere dağıtıldı.

        Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 200 fıstık çamı fidanı, Akçaova Ortaokulu ile Şevketiye İlkokulu öğrencilerine verildi.

        İşletme Şefi Murat Fidan, öğrencilere ağaç ve ormanların önemi hakkında bilgi verdi.

        Törene katılan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek, fidan dikiminin çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

        Fidan dağıtımına kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
