Balıkesir'de dereye devrilen otomobilin yakınında ceset bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dereye devrilen otomobilin yakınında erkek cesedi bulundu. Camikebir Mahallesi yakınlarındaki dereye otomobilin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, ters dönmüş vaziyetteki 10 FA 707 plakalı otomobilin yaklaşık 50 metre ilerisinde erkek cesedi buldu. Hasan Gülen'e ait olduğu belirlenen ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

