Balıkesirli tekvandocular uluslararası şampiyonada 8 madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Türkiye Open 2026 Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda" Balıkesir Güven Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı.



Milli takım formasıyla mücadele eden ekipte, 51-60 yaş büyük erkekler takım kategorisinde İsmail Kökçü'nün yer aldığı kadro, altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyonada kulüp sporcularından Ömer Budancamanak takım kategorisinde altın, ferdi kategoride ise bronz madalya elde etti. Diğer sporculardan Eda Çetin pair kategorisinde, Osman Akkaşoğlu ferdi ve takım kategorilerinde, Ayşe Demirarslan ve Nihan Aydoğan ise büyük kadınlar takım kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı.



Toplamda 6 sporcuyla 8 madalya kazanan kulüp, uluslararası düzeydeki başarısıyla dikkat çekti.

