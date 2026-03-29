        Balıkesirli tekvandocular uluslararası şampiyonada 8 madalya kazandı

        Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Türkiye Open 2026 Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda" Balıkesir Güven Spor Kulübü sporcuları 8 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Milli takım formasıyla mücadele eden ekipte, 51-60 yaş büyük erkekler takım kategorisinde İsmail Kökçü'nün yer aldığı kadro, altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

        Şampiyonada kulüp sporcularından Ömer Budancamanak takım kategorisinde altın, ferdi kategoride ise bronz madalya elde etti. Diğer sporculardan Eda Çetin pair kategorisinde, Osman Akkaşoğlu ferdi ve takım kategorilerinde, Ayşe Demirarslan ve Nihan Aydoğan ise büyük kadınlar takım kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı.

        Toplamda 6 sporcuyla 8 madalya kazanan kulüp, uluslararası düzeydeki başarısıyla dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Balıkesir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
