Balıkesir'de Simav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, su seviyesi yükselen Simav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yıldız Mahallesi mevkisinde minibüsle ilerleyen 2 kişi, Simav Çayı'nın debisinin yükselmesiyle araç içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

