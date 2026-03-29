        Balıkesir'de sağanak göletleri doldurdu, taşkın riskine karşı önlemler artırıldı

        –Sındırgı ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kırsal mahallelerdeki sulama göletlerinin büyük bölümü doldu. Taşkın riskine karşı Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada önlem çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Yetkililerden alınan bilgiye göre, doluluk oranı yüzde 98’e ulaşan Çaygören Barajı’nda taşma riskine karşı kapaklar kontrollü şekilde açıldı. Bu kapsamda derelerde anlık su debisinde artış yaşandı.

        Yağışların etkisiyle derelerden sürüklenen ağaç dalları ve taşlar, Karaağaç Köprü Geçişinin kapanmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolu kısa sürede temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

        Ekiplerin, olası taşkın ve su baskınlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

