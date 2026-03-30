Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de DOST projesi hayata geçirildi

        Balıkesir'de, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spor, eğitim ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum Projesi'nin (DOST) tanıtım ve malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 20:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, projenin dezavantajlı gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Ustaoğlu, sağlanan imkanların gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacağını ifade ederek, "Devletimiz her zaman gençlerimizin yanında. Gençlerimiz her zaman azimle çalışmayı sürdürsün. Umuyorum ki sağlanan destekler önemli başarılara dönüşecek." diye konuştu.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp de projeyle çocukların spora, eğitime ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Özalp, kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından roman gençlerden oluşan ekip kısa bir konser verdi.

        Projeye ilişkin bilgilerin verildiği tören, çocuklara spor malzemelerinin dağıtımının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
