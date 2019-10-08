Erdek Belediyesi'nin çöp yasağına uymadığı iddia ediliyor

Erdek Belediyesinin kapatılan çöp depolama alanına çöpleri döktüğü iddia edildi.

Erdek’te uzun yıllardır uygulanan vahşi çöp depolama sistemine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi son verirken, alanda ağaçlandırma çalışmalarına geçilecek. Erdek ve çevre yerleşim birimlerinden toplanan çöplerin depolandığı alana çöp dökülmesinin iptal edilmesine rağmen, belediyenin bu alana çöp dökmeye devam ettiği iddia ediliyor.

Erdek Ocaklar karayolunun 4. kilometresinde Toma Deresi Bölgesinde yıllardır vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılırken, geçtiğimiz aylarda çöp dökümünün sona erdirildiği alana, Erdek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çöp dökmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Söz konusu eski vahşi çöp depolama alanında, yaz sezonu başından bu yana yükselen dumanların, sıkça yaşanan yangınların ve çevreye yaydığı kötü kokuların, belediyenin bu alana çöp dökmeyi sürdürmesinden kaynaklandığı dile getiriliyor.

ErdekOcaklar karayolu üzerinde eski vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilerek, Erdek ve çevre yerleşim birimlerinin çöplerinin Bandırma'da bulunan katı atık toplama ve aktarma alanına boşaltılması kararı alınmıştı. Çöplükte yaz başından beri aralıklı olarak devam eden yangınların yasak olmasına rağmen boşaltılan çöplerden kaynaklandığını öne süren vatandaşlar, çöplük alanda çıkan yangınlar sebebiyle alana yakın yerlerde bulunan zeytin ağaçları ile ormanlık alandaki ağaçların yanarak zarar gördüğünü aktardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün çöplüğü rehabilite etmek üzere protokol imzaladığı, yapılan anlaşma gereği bu alanı ağaçlandıracağı bilgisine ulaşılırken, Erdek Belediyesi görevlileri duyarlı olmaya davet edildi.

BALIKESİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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