Başkan Arslan’dan miting daveti

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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 12 Ekim Cumartesi günü Çanakkale’de düzenlenecek olan “Kazdağları Su ve Vicdan Mitingi’ne tüm vatandaşları davet etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Kazdağları Su ve Vicdan mitingi için çağrıda bulundu. Başkan Arslan, “Kazdağları ekosisteminin korunması ve gelecek kuşaklara eksiksiz miras bırakılması insanlık borcudur. Birlik olarak bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan birisi de 12 Ekim Kazdağları Su ve Vicdan Mitingi'dir. Tüm halkımızı bu mirası korumak için Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'na dayanışmaya çağırıyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için Çanakkale’de buluşalım” dedi. Miting için Edremit ve çevre ilçelerden otobüsler kaldırılacak.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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