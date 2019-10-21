Altıeylül’de duvarlar renkleniyor

Altıeylül Belediyesi, renkli dokunuşlarıyla ilçede farklılık oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Proje Etüt Birimi tarafından projelendirilen grafiti çalışmasıyla Atatürk Parkı köprü altı duvarına renk geldi. Modern resim sanatı uygulanan duvar, Proje Etüt Merkezi grafiti sanatçısı Emre Geçer ve Fen İşleri boya ustası Tuncay Kocatürkoğlu’nun 15 gün süren çalışmasıyla tamamlandı.

İlçe genelinde gerekli görülen yerlerde uygulanacak olan grafiti sanatı ile Altıeylül sokakları renklenecek. Ayrıca Fen işleri ekipleri, Nisan 2019’da başlayan yeni dönem itibariyle üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre; kırsal ve merkez mahalleler başta olmak üzere toplam 95 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Kurumların abone bağlantı kazıları da dahil olmak üzere 10 bin metrekare asfalt onarımı ve tamiratınıh haricinde 7 bin metrekare kaldırım onarıldı.

BALIKESİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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