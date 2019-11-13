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Balıkesir CHP'de sürpriz aday CHP'de başkanlığa Murat Karacan aday oldu

İHA

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Danışmanı Murat Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Murat Karacan'ın adaylık açıklaması siyasi kulislerde sürpriz olarak nitelendirildi.

Balıkesir CHP'de sürpriz aday CHP'de başkanlığa Murat Karacan aday oldu

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim Danışmanı Murat Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Murat Karacan’ın adaylık açıklaması siyasi kulislerde sürpriz olarak nitelendirildi.
'Balıkesir’in her köşesine dokunacak yeni bir yol hikayesi yazmaya ihtiyacı var' diyen Murat Karacan, Balıkesir CHP İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Karacan, "Gelecekte Nasıl Bir Balıkesir’de Yaşamak İstiyoruz ve Bunu Nasıl Başarabiliriz? aslında herşey bu soruyu sormamız ile başladı. Kendimize sorduğumuz bu sorunun sayesinde, yaklaşık on ay süren bir gözlem ve analiz sürecine girdik. Karşılaştığımız her şeyi not aldık ve adaylık sürecinde tanıtacağımız "Balıkesir Programı" adını verdiğimiz bir çalışma hazırladık. Bu çalışmanın içeriğinden küçük bir örnek verecek olursak; Balıkesir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş dönemlerde hizmet etmiş emektarların fazlasıyla zıtlaştığı bir dönemden geçiyoruz ve nefes alan bir örgüt yapısı ihtiyacı net olarak gözükmekte. Böyle bir örgüt yapısının inşa edilmesi, bizi özgürleşmiş bir örgüte götürürken, partiden şu ya da bu sebeplerle uzaklaşmış olanların yeniden kazanılmasını sağlayıp, parti örgütü yeni alternatifleri kendi içerisinden çıkarmayı başaracaktır. Bizim böyle bir programı ortaya koymakta ki en temel amacımız ise; yetişmekte olan yeni neslin, çağın gelişmelerine paralel olarak hareket etmesine olanak sağlayan bir yolun açılmasını sağlamaktır. Ayağa düşmüş, bayağılaşmış, kimliksiz ve kişiliksiz bir siyasete doğru giden yolun bir an önce önlenmesi, örgüt üzerinde kalıcı hasar bırakmadan bunun yapılması olmazsa olmazımız olarak önümüzde durmaktadır" dedi.
Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize göre, yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlara dokunacak, sorunları çözmede öncü olacak bir yönetim anlayışını oturtmak ve sürdürülebilir kılmak mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bunu başaracak deneyime sahiptir. Seviyeli bir siyaset anlayışının hakim olmasının sağlanması, tabanda birleşmenin ilk basamağı olacaktır düşüncesini taşımaktayız. Adaylık sürecimiz Cumhuriyet Halk Partisi’ne samimiyeti yeniden hatırlatırken, partiyi en iyi yere taşıyacak yönetim kadrolarını oluşturacaktır. Bu kadroların sayesinde, bir olmayı yeniden başarmış bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Balıkesir’de fark oluşturmayı başarırken, öncü olmayı ilke edinmiş ve yeni şeyleri ilk konuşan, söyleyen hale gelecektir. Bunu başarmak adına yapacaklarımızın yol haritasını hazırlamış durumdayız. Sonuç olarak biz; bir olmanın gururunu yaşamak ve yaşatmak için yola çıktık. Kolektif çalışmanın bir parçası olmak, kolektif akılın organize akla dönüşeceği bir çalışmanın da parçası olmak bizleri gururlandıracaktır"

BALIKESİR

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
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