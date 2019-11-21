Başkan vekilinden ziyaret

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkan Vekili Özkan Saka Yolören Mahallesini ve Güre Kazdağları Sarıkız Etnografya Galerisini ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Yolören Mahalle Muhtarı Murat Yıldızer ile birlikte Yolören Esin Akpınar İlkokulu ve Ortaokulu ile Yolören köy kahvesini ziyaret ederek Yolören sakinlerinin ve çocuklarının istek ve önerilerini dinledi. Başkan Vekili Özkan Saka, Yolören Mahallesi ziyaretinin ardından da Güre Kaz Dağları Sarıkız Etnografya Galerisi'ni ziyaret etti.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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