Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de 15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 yaşındaki kedinin beyninde bulunan kafatası büyüklüğündeki tümör, özel hayvan hastanesinde 3 saat süren başarılı operasyonla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 yaşındaki kedinin beyninde bulunan kafatası büyüklüğündeki tümör, özel hayvan hastanesinde 3 saat süren başarılı operasyonla alındı.

        Edremit'te yaşayan bir aile, "Finçır" adlı kedilerinde iştahsızlık, algıda güçlük ve denge kaybı görülmesi üzerine kentteki özel hayvan hastanesine başvurdu.

        Yapılan detaylı tetkikler sonucunda kedinin hem orta kulak enfeksiyonu yaşadığı hem de beyninde büyük tümör olduğu tespit edildi.

        Kedinin yaşının 15 olması nedeniyle operasyonun yüksek risk taşıdığını belirten veteriner hekimler, müdahaleyi iki aşamada gerçekleştirmeye karar verdi.


        İlk olarak orta kulak enfeksiyonu için ameliyat edilen kedinin yara izlerinin iyileşmesinin ardından, ikinci aşama olan beyin ameliyatına geçildi.

        Kafatası büyüklüğündeki tümörden kurtulan kedi, operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.


        - "Kitlenin beyne yaptığı baskıyı ortadan kaldırdık"


        Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Osman Aydın Kara, AA muhabirine, normalde bir kedinin ömrünün 12-13 yıl olduğunu belirterek, operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Hastamız bize geldiğinde yürüme sorunu ve denge kaybı yaşıyordu. 15 yaşında olması sebebiyle iki operasyonun aynı anda yapılması büyük risk teşkil edecekti. Bu nedenle önce kulaktaki enfeksiyonu temizledik. İyileşme sağlandıktan sonra kurduğumuz ekiple birlikte yaklaşık 3 saat süren beyin operasyonunu gerçekleştirdik. Kitlenin beyne yaptığı baskıyı ortadan kaldırdık."


        Ameliyat sonrası uyanma sürecinin sorunsuz geçtiğini ifade eden Kara, "Operasyondan 48 saat sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an yiyen, içen ve oyun oynayan bir vaziyette keyfi yerinde. 15 yaşındaki bir kedi için oldukça başarılı ve riskli bir süreci geride bıraktık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Buzdolabının motorundaki patlamayla çıkan yangında ev kullanılamaz hale gel...
        Buzdolabının motorundaki patlamayla çıkan yangında ev kullanılamaz hale gel...
        Yangın sırasında patlayan buzdolabı motoru evi harabeye çevirdi
        Yangın sırasında patlayan buzdolabı motoru evi harabeye çevirdi
        Türk zeytinyağında bir ilk Ayvalık zeytinyağı Güney Kore'de
        Türk zeytinyağında bir ilk Ayvalık zeytinyağı Güney Kore'de
        Burhaniye' de Berberler ve Kuaförler Odası seçimi yapıldı
        Burhaniye' de Berberler ve Kuaförler Odası seçimi yapıldı
        Balıkesir'de kurulan kooperatif yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu
        Balıkesir'de kurulan kooperatif yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu
        Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır şoku
        Balıkesirspor'da Yiğit Bayındır şoku