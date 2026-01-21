Habertürk
        Balıkesir'de kurulan kooperatif yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu

        Balıkesir'de kurulan kooperatif yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2019 yılında kurulan Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, ilçedeki yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oluyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:30
        Balıkesir'de kurulan kooperatif yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu
        Yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan kooperatif bünyesinde Ayvalık Belediyesine ait bahçelerden toplanan zeytinin yanı sıra farklı meyve ve sebzeler, kadınlar tarafından işlenmiş ürüne dönüştürülüyor.

        Erişte, makarna ve börek gibi hamur işleri de üreten kadınlar, ürünleri "Ayvalık Kooperatifi" markasıyla pazarlıyor.

        "Mahalle Evleri Projesi" ile entegre şekilde yürütülen çalışmalarda, ev bütçesine katkıda bulunan kadınlar, ürün çeşitliliğini her geçen gün artırarak, elde edilen gelirle daha fazla kadına iş imkanı sağlamayı ve yerel üretimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

        - "Onlara ekonomik bir imkan oluşturuyoruz"

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, kooperatifin kuruluş amacının kadın istihdamını artırmak ve küçük üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

        Kooperatifin, kurulduğu günden bu yana önemli mesafe katettiğini belirten Ergin, "Kooperatifi iki temel amaçla kurduk. Mutfak oluşturarak kadınlarımıza istihdam sağlamak ve Ayvalık'ın kıymetli ürünlerini öne çıkarmak. İkinci olarak da markalaşma sorunu yaşayan küçük zeytinyağı üreticilerini bir araya getirmek." dedi.

        Ergin, belediyeye ait yaklaşık 5 bin zeytin ağacının mahsulünün kooperatifçe toplanıp, yağı çıkarılıp belediye markası altında şişelenerek satışa sunulduğunu dile getirerek, "Gün geliyor yoğun bir şekilde makarna veya erişte üretimi yapılıyor. Kadınlarımızı hijyenik bir ortamda üretim sürecine dahil ederek onlara ekonomik bir imkan oluşturuyoruz." diye konuştu.

        - "Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz"

        Kooperatifin kurucu ortaklarından Canan Sunal ise ürün yelpazesinin geniş olduğunu söyledi.

        Sunal, kadınların işlerini severek yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Tarlada mahsulün toplanmasından mutfakta işlenmesine kadar her aşamada kadınlarımız çalışıyor. Ayvalık içinde üç satış mağazamız bulunuyor ancak asıl yoğunluğu internet sitemiz üzerinden yaşıyoruz, www.kooperatifayvalik.com adresi üzerinden Türkiye'nin her yerine hızlı bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz."

        Kooperatif mutfağında çalışan kadınlardan Asiye Bülbül de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada mevsimine göre ayva, elma, pancar gibi birçok çeşit reçel yapıyoruz. Evde boş durmaktansa belediyemizin bize sağladığı bu fırsatı değerlendiriyoruz. Hem kendi harçlığımızı çıkarıyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

