Balıkesir'de yük taşıyan trende çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bandırma-Afyon seferini yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük trenine bağlı DE 36 015 numaralı lokomotif, Susurluk Ömerköy-Gökçedere mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Lokomotifin makine, yağ ve elektrik sisteminde oluştuğu belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
