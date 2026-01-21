Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de yük taşıyan trende çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Giriş: 21.01.2026 - 02:07 Güncelleme: 21.01.2026 - 02:07
        Balıkesir'de yük taşıyan trende çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Bandırma-Afyon seferini yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük trenine bağlı DE 36 015 numaralı lokomotif, Susurluk Ömerköy-Gökçedere mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.


        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Lokomotifin makine, yağ ve elektrik sisteminde oluştuğu belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

