Balıkesir'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Balıkesir-Edremit D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda T.C. (35) idaresindeki Edremit Belediyesine ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonuna, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 78 AB 881 plakalı otomobil arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.



Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanındaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ö.Ç., yaşamını yitirdi.



Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan M.Ş.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

