Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Edremit D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda T.C. (35) idaresindeki Edremit Belediyesine ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonuna, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 78 AB 881 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

        Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanındaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ö.Ç., yaşamını yitirdi.

        Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan M.Ş.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Başkan Akın, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu Akın: "En büyük...
        Başkan Akın, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu Akın: "En büyük...
        Balıkesir'de 2025 yılında 36 bin 738 konut satıldı
        Balıkesir'de 2025 yılında 36 bin 738 konut satıldı
        Altıeylül Belediyesi'nde görev değişimi Ahmet Deniz yeni başkan yardımcısı...
        Altıeylül Belediyesi'nde görev değişimi Ahmet Deniz yeni başkan yardımcısı...
        MEDEK akreditasyon belgeleri törenle takdim edildi
        MEDEK akreditasyon belgeleri törenle takdim edildi
        Edremit'in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü
        Edremit'in tarihi sembol binalarından biri kısmen çöktü
        Bandırma'da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi Liman Yol...
        Bandırma'da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi Liman Yol...