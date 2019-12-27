İvrindi’de Kaymakam Keser, öğrencilerle kitap okudu

Orucun öyle bir faydası var ki...

İvrindi ilçesinde Kaymakam Fatma Turhan Keser, okul ziyaretlerine ağırlık verdi. Korucu Şehit Bülent Emen Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Keser, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelirken, öğrenciler ile birlikte okuma faaliyetine katıldı.

Okul ziyaretinde bulunan Kaymakam Fatma Turhan Keser’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel de eşlik etti. Keser, Okul Müdürü Yusuf Çetin ve öğretmenler tarafından karşılandı. Öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam, Müdür Yusuf Çetin ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyaretin birinci bölümünde öğrenciler ile kitap okuyan Keser, öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi. Daha sonra öğrencilerle kariyer günleri kapsamında sohbet eden Keser, okul hayatı ve kaymakamlık mesleği ile bilgiler verdi. Okul Müdürü Yusuf Çetin ve öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, okul ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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