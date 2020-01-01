Yeni yıla liseli ağabeyleri ve ablaları ile girdiler

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, BENGİ Projesi kapsamında Karadere İlkokulu’nda kardeşleriyle buluştu. Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencilerinin BENGİ Projesi kapsamında üçüncüsünü gerçekleştirdiği Karadere İlkokulu kardeş okul etkinliğinin bu buluşmadaki teması yeni yıl oldu.

Celal Toraman Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehtap Könen’ in rehberliğinde 12/C sınıfının gerçekleştirdiği ziyarette öğrenciler, Karadere İlkokulu öğrencileri ile birlikte yeni yıl kartı, kitap ayracı, yılbaşı süsleri yaptılar. Dicle ablalarının onlar için düzenlediği çerçevede fotoğraflar çektirdiler. Projede görev alan öğrencileri katlayan Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik, Öğrencilerin birlikte bir şeyler ortaya koymanın keyfini yaşadıklarını söyledi. Bicik, etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etiğini kaydetti.

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