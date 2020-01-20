Başkan Güney'in anne acısı

Balıkesir'in Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in annesi Sebiye Güney (86) vefat etti. Yerel seçimlerde İYİ Partiden Susurluk Belediye Başkanı seçilen Nurettin Güney'in annesi 86 yaşındaki Sebiye Güney hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti. Başkan Güney'in annesi Sebiye Güney, bugün Çarşı Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Susurluk mezarlığında toprağa verilecek.
BALIKESİR
20 Ocak 2020 Pazartesi
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