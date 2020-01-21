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Uzmanı bioenerjiyi anlattı: “Şifanın kaynağı Allah’tır biz sadece aracıyız”

İHA

Balıkesir'in ilk ve tek bioenerji kliniğinin sahibi Özgür Aras, bioenerjinin bilimsel bir konu olduğuna dikkat çekerek, temelinin kuantum fiziğine dayandığını söyledi. Aras, esas itibariyle bioenerjinin hayat enerjisi anlamına geldiğini, Allah'tan gelen hayat enerjisinin temelinin bioenerjiye kaynaklık ettiğini açıkladı.

Uzmanı bioenerjiyi anlattı: “Şifanın kaynağı Allah’tır biz sadece aracıyız”

Balıkesir’in ilk ve tek bioenerji kliniğinin sahibi Özgür Aras, bioenerjinin bilimsel bir konu olduğuna dikkat çekerek, temelinin kuantum fiziğine dayandığını söyledi. Aras, esas itibariyle bioenerjinin hayat enerjisi anlamına geldiğini, Allah’tan gelen hayat enerjisinin temelinin bioenerjiye kaynaklık ettiğini açıkladı.
Bioenerji ile rahatsızlıkların önlenebilir olduğunu belirten Özgür Aras, bioenerji uzmanlarının ise alternatif tıp olarak değil, tıbba yardımcı olarak uygulandığını ifade etti. Bioenerji uzmanlarının şifanın kaynağı olmadığına da dikkat çeken Aras, bioenerji uzmanlarının şifanın ileticisi olduğunu ifade etti.

“Bizim büyücülükle, falcılıkla işimiz yok”
Bioenerji konusunda açıklamalarda bulunan Özgür Aras, “Bioenerji büyücülük, falcılıkla ilgisi olmayan temeli kuantum fiziğine dayalı bilimsel bir konudur. Bioenerji esas itibariyle hayat enerjisi anlamına gelmektedir. Bizim hayatta olmamızı sağlayan, kaynağı belli, kainatın yaratıcısı Yüce Allah’tan gelen hayat enerjisinin temeli biyoenerjiye kaynaklık etmektedir. Bu enerji çakralar yoluyla bedenimize girmektedir. Bedenimizdeki çakralarda oluşan blokajlardan dolayı birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bioenerji uzmanı olarak biz; var olan bu enerjiye kesinlikle kaynaklık değil, aracılık ederek bedene rahat bir şekilde girmesini sağlayarak çakralarda oluşan tıkanıklığı ortadan kaldırıp, hastalıkların nedenini de ortadan kaldırmış oluyoruz” diye konuştu.

“Şifanın kaynağı değil, şifanın ileticisiyiz”
Bioenerjinin tamamen bilimsel bir konu olduğunu da hatırlatan Özgür Aras, “Bioenerji tamamen bilimsel bir konudur bu anlamda baktığımız zaman. Rahatsızlıkların gidişatına göre 34 seans olabildiği gibi 78 seansa da çıkabilmektedir terapi süreleri. Bioenerji bilimsel bir konudur, temeli kuantum fiziğine dayanmaktadır dedik. Bu nedenle herhangi bir alternatif tıp olarak değil, tıbba yardımcı olarak uygulamalar yapmaktayız. Bioenerji uzmanı şifanın kaynağı değil, şifanın ileticisidir. Şifanın kaynağı Şafi ismi azamıyla Yüce Allah’tır” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı insanlara da uygulanabilir”
Bioenerji terapisi ile insanların rahatladığını da ifade eden Özgür Aras, “Genel anlamda baktığımız zaman hastalığı olmayan insanların da yılda en az 34 seans bioenerji terapisi almasını öneririz. Çünkü bioenerji terapisi sayesinde frekansımız, modumuz yükselir. Bu da bizim auramız dediğimiz enerji kitlelerimizi daha güçlü olmasını sağlar. Bu enerjiktik bedenimiz güçlü olduğu zaman zaten otomatikman frekansımız yükselecektir. Yüksek frekansta olduğumuz için; düşük frekanslı ya da negatif enerjilere maruz kalmamış olacağız. Bu da bizi hastalıklardan koruyacaktır genel anlamda baktığımız zaman. Biz yüksek frekanslarda titreşirsek düşük frekanslı şeyler hayatımıza giremez. Bu anlamda bioenerji terapisini sağlıklı insanların da almasını öneriyoruz” dedi.

BALIKESİR

21 Ocak 2020 Salı

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