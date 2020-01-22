Aktürk ailesinin acı günü

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Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün vefat eden babası Yaşar Aktürk son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün babası Yaşar Aktürk vefat etti. Hayatını kaybeden Yaşar Aktürk’ün cenazesi dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Acılı günlerinde Aktürk ailesini iş, spor ve siyaset dünyasından bir çok ismin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir eski belediye başkanı Zekai Kafaoğlu, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yalnız bırakmadı.

BALIKESİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:50

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