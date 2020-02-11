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Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye Başkanının vurulması olayı ilgili gözaltına ...

İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9'u Gönen'de, 3'ü Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye Başkanının vurulması olayı ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9'u Gönen'de, 3'ü Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile de alakadar olduğu iddia edildi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütünden oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR

11 Şubat 2020 Salı

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