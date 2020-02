Hayırsever işadamından Bandırma'ya okul

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hayırsever Murat Ercili'nin yaptıracağı "Özel Eğitim Uygulama Okulu" için protokol imzalandı.

Balıkesir Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve hayırsever Murat Ercili katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, her okul protokol töreninde büyük onur ve bayram sevinci yaşadığını söyledi.

Vali Yazıcı, eğitime yapılan katkının hangi tutarda olduğunun önem taşımadığını, elinde bir tuğlayla gelenin büyük kıymet taşıdığını ifade ederek, Yercili ailesine teşekkür etti.

Balıkesir için daha yapacak çok işimiz var

"Balıkesir için daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullanan Vali Yazıcı, "Eğitime verilen destek ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım. Hayırsever vatandaşlarımızın artmasını diliyorum. Balıkesirli hemşehrilerimiz eğitim konusundaki hassasiyetlerini, yaptırdıkları eğitim kurumlarıyla göstermektedirler. Bu örnek davranışlar sayesinde devletimizin okullaşma hareketine önemli katkılar sağlanıyor. Her bir çocuğun eğitiminde, her bir ailenin kalbinin köşesindesiniz. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve Balıkesirliler adına hayırseverlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hayırsever Murat Ercili'nin bu erdemli davranışı gurur duyulacak bir hareket. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Daha önce başka eserler de yaptırdı

Hayırsever Murat Ercili'nin daha önce de eğitime katkısı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, değerli hayırseverimiz Murat Ercili, Bandırma ilçesinde korunmaya ve bakıma muhtaç olan çocuklarımız için "Sevgi Evi" yaptırmak gibi kutsal bir görevi üstlendi.

Ercili'nin, eğitime yaptığı katkının başka hayırseverlere de örnek olmasını temenni eden Vali Yazıcı, "Aziz Balıkesirlilerin el ele tutuştuğunda çok güzel işler başarabileceğini biliyorum" diye konuştu.

Bugün ve yarın minnetle anılacaklar

Hayırsever Murat Ercili'nin bugün ve yarın minnetle anılacağını dile getiren Vali Yazıcı,"Balıkesir'e okul, cami, spor salonu, yurt vb. kuruluşlar yapan tüm hayırseverlerimize müteşekkiriz. Şunu hepimiz biliyoruz ki insanların yaptıkları iyilikler tanınır, takdir edilirse arkasından daha çok gelir. Toplum olarak insanlık için iyi şeyler yapanları sahiplenmemiz, takdir etmemiz ve örnek almamız gerekir. Kazançlarından ayırıp doğdukları, sevdikleri yere bu hediyeleri yapmaları her türlü takdirin üstündedir." diye konuştu.

Bu ülkeye hizmet etmenin en iyi yollarından birisinin de toplumsal hayatın ihtiyaçlarını karşılamaya dönük katkılar olduğunu belirten Yazıcı, "Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş hayırseverlerimize de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

