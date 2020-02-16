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Edremit Belediyesi Gürespor'un hedefi galibiyet serisi

DHA

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, sahasında BOTAŞ Gelişim´i 68-57 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 5 galibiyeti elde eden Edremit Belediyesi Gürespor, yeni bir seri başlatmak istiyor.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, sahasında BOTAŞ Gelişim´i 68-57 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 5 galibiyeti elde eden Edremit Belediyesi Gürespor, yeni bir seri başlatmak istiyor.
Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, haftanın önemli maçında ligin güçlü ekiplerinden İzmir temsilcisi Bayraklı Belediyesi´ni konuk etti. Karşılaşmada ilk çeyreği 12-11 önde tamamlayan Gürespor, devreye de 30-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hücumda etkili olan Körfezin Melekleri, son çeyreğe 52-44 üstün girdi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Gürespor, salondan 68-57 galip ayrıldı.
Edremit Belediyesi Gürespor´da Jessica Janelle Jackson 22 sayı 9 ribaunt, Gülşah Duman 18 sayı 5 ribaunt, Revaziye Gönül Dönmez de 10 sayı 7 ribaunt 6 asist ile galibiyete önemli katkı sağladılar. Konuk Bayraklı Belediyespor´da Chatrice Marie White 16 sayı 11 ribaunt, Deniz Üstün 15 sayı 5 ribaunt ile mücadele etti.
Karşılaşmayı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP´li Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin, yöneticiler ve çok sayıda sporsever takip etti.
"DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Güzel bir galibiyet alındığını söyleyen Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin, "Bayraklı Belediyesi, bizim üzerimizde, bizden daha fazla galibiyeti olan bir takım. Güçlü bir takım. Biz de bugün iyi bir direnç gösterdik, güzel bir oyunla, güzel bir galibiyet aldık. Ben bu tribün doldukça çok mutlu oluyorum. Bize desteğini esirgemeyen bugün Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı´ya özellikle teşekkür ediyorum. Salonumuzun tadilatı konusunda bize çok yardımcı oldu. Yenilenme konusunda, Edremit'e yakışır bir salon için çok çalışıyor kendileri. Ayrıca Edremit'e kazandırmak istediği sosyal tesisler de var. Yüzme havuzu gibi müjdeleri de var. Sayın Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan da sağ olsun, o da bizi hiç yalnız bırakmıyor. En büyük taraftarımız. Onların desteğiyle ve en önemlisi Edremit'in desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Play-Off yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda Süper Lig'e çıkarız. Ben oyuncularıma ve teknik ekibime teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.
"SERİYİ TEKRAR BAŞLATMAK İSTİYORUZ"
Edremit Belediyesi Gürespor Antrenörü Tevfik Kaan Artun ise, "Ligin ikinci devresinin 6´ncı haftasında 5´inci galibiyetimizi aldık. 2´nci devreye iyi bir başlangıç yapmıştık ama Emlak Konut deplasmanındaki mağlubiyet bizi oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi evimizde kazanarak tekrar başlamak istiyorduk. Bayraklı Belediyesi gayet güçlü bir rakip. Onları yendiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta sonu Botaş Gelişim deplasmanımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Onlar da kendi evlerinde iyi oynayan bir ekip. Bu ligde zaten herkesin gücü birbirine yakın ve herkes birbirini yenebiliyor. En iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Maçtan genel ve detay görüntüler
-Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı Ahmet Çetin'in açıklamaları
-Edremit Belediyesi Gürespor Antrenörü Tevfik Kaan Artun'un açıklamaları 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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