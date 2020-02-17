Burhaniye’de köylü kadınlara ücretsiz kanser taraması

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Eğitim ve Erken Tanı Merkezi (KETEM) çalışanları kanser konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ederken, köylü kadınlar ücretsiz kanser taramasına ilgi gösterdi. Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Kanser Sergisini de gezen kadınlar görevli doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girerken, kanser taramalarına da ağırlık verildi. Kırsal mahalleleri gezen eğitim hemşireleri kadınlarla bir araya gelirken, kanser hakkında bilgilendirme yaptı. Kırsal mahallelerden alınan kadınlar, önce Sağlıklı Yaşam Merkezinde kanser geçiren vatandaşların fotoğraflarında oluşan kanser sergisini gezerken, daha sonra Edremit’e götürüldü. Edremit’te mamografi çektiren kadınlar daha sonra mahallelerine götürüldü. Kanser taramalarına ağırlık verildiğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen., “Kanser taramaları için Kanser Eğitim ve Erken Tanı Merkezimiz(KETEM) ücretsiz hizmet vermektedir. Hemşire arkadaşlarımız kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapıyorlar. Daha sonra, minibüslerle alınan kadınlar, Mamografi çekiminden sonra mahallelerine götürülüyorlar. Kanser taramaları aralıksız devam edecek” dedi.

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