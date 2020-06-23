Dursunbey'de yıldırım 16 hayvanı telef etti

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sağanak yağış sırasında düşen yıldırım 16 küçükbaş hayvanı telef etti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Aziziye kırsal mahallesinde Ali Rıza Çelikel'e ait küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere araziye bırakılan hayvanlar aniden başlayan sağanak yağış sırasında sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek mal sahibinden gerekli bilgileri alarak, işlemlerini tamamladılar.

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