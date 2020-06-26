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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Kent Konseyi sokak hayvanlarının yanında

İHA

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi Turizm ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Sokak hayvanlarının beslenmesi için besleme odaklarının çoğaltılmasına karar verildi, 30 turizm işletmesi ile de atık yemek konusunda anlaşmaya varıldı.

Edremit Kent Konseyi sokak hayvanlarının yanında

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi Turizm ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Sokak hayvanlarının beslenmesi için besleme odaklarının çoğaltılmasına karar verildi, 30 turizm işletmesi ile de atık yemek konusunda anlaşmaya varıldı.
Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin ve Genel Sekreter Tayfun Canlı’nın katılımı ile yapılan toplantıda Turizm ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun ortaklaşa toplantısı gerçekleştirildi. Özellikle koronavirüs salgını döneminde sokak hayvanlarına yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştiren Kent Konseyi’nin sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaların daha yoğun bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi. Daha önce sokak hayvanlarını beslemek için ilçede ki bir kamu kurumu ile atık yiyeceklerin alınması için anlaşma yapan Edremit Kent Konseyi, ilçedeki 30 otel, motel, restoranla da anlaşmaya vardı.
Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, bir kamu kurumu ile düzenli olarak devam ettirilen sokak hayvanlarını besleme amaçlı düzenlenen atık yiyecek projesi bünyesinde yeni anlaşmalar yaparak sokak hayvanlarının beslenmesinde ciddi adım atılacağını belirtti.
Aytekin toplantıda karar alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: “Temmuz meclis gündemine belediye ile ortak hazırlayacağımız sokak hayvanı beslenme odaklarını, belediyeye ait yeşil alan ve park alanlarının uygun yerlerine sabitleyerek alan besleme yerleri oluşturulması ile ilgili gündem maddesini meclise sunacağız. Yaptığımız örnek besleme yuvalarını gönüllüler ile birlikte seri üretime geçireceğiz. Bir kamu kurumu ile düzenli olarak devam ettiğimiz sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan atık yiyecek projesinin 30 otel, motel, restoranla da uygulamak üzere anlaşma yaptık. Bunun yanında şehir görünümüne değer katacak projemizle ilgili de görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler doğrultusunda pandemi öncesi belediye meclisine sunulmuş ve kabul görmüş olan Altınoluk’taki alt geçitlerin rehabilitasyonu, temizliği ve resimlerle bezenmesi çalışmasına önümüzdeki hafta başlayacağız. Altınoluk’ta örneklenen alanlara yetenekli ressam gönüllülerimizle şehrimizin estetiğine görüntüsüne renk katacak çalışmaların uygun alanlara uygulanmasını sağlayacağız. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde büyükşehir belediyesi başkanı ve belediye bölüm müdürleri ile Edremit Körfezi Turizm Dernekleri, odalar, turizm işletmecileri ile ortaklaşa bir toplantının Edremit’te yapılması, kısa vadede çözüm gerektiren bölge sorunlarının çözüm önerileri, uzun vadede bölgemiz için yapılması gerekli projeler üzerinde paylaşım yapılacak toplantının en uygun günde koordine edilmesine karar verdik” dedi.
Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı da belediye ve kent konseyi olarak çalışmaların uyumlu bir şekilde devam ettiğini ifade etti. İlçenin sorunlarının hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için çalışmaların hep birlikte devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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