Gökçe, güreş için üniversite hayalini erteledi



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde geçen yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar (20), şampiyon olabilmek için üniversite hayalini erteledi. Yasemin Adar´ı örnek aldığını söyleyen Ağar, Rusya´da düzenlenecek Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası´na hazırlandığını belirtti.

Edremit´te liseyi bitiren Gökçe Ağar, Milli Güreşci Fevzi Çakmar´ın teşviki ile güreşe başladı. Güreş sevdası sayesinde üniversite hayalini erteleyen Ağar, Yasemin Adar gibi şampiyon kadın güreşçi olmak istediğini söyledi. Her gün antrenman yaptığını anlatan Gökçe Ağar, "Fevzi Çakmar hocamın ekibinde güreşe başladım. Güreşte başarılı olabilmek için geçen yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı'nı kazanmama rağmen kayıt yaptırmadım. Üniversite hayalimi erteledim. Kendime şampiyon Yasemin Adar´ı örnek aldım. Ekim-Kasım aylarında Rusya´da düzenlenecek olan Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası´na katılmak istiyorum. Bunun için de her gün antrenman yapıyorum. Amacım şampiyon olmaktır" dedi.

Gökçe Ağar´ın çok çalıştığını anlatan Milli Güreşi Fevzi Çakmar, `´Ben Gökçe kızımıza güveniyorum. Çok çalışıyor. Kendisinden ilerde şampiyonluklar bekliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Sefer TALAY

2020-08-27 14:39:25



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