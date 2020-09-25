150 bin TL'sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendisini polissavcı olarak tanıtarak 150 bin TL'sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelen şüpheliler, yakayı ele verdi.

Bandırma'da 76 yaşındaki emekli vatandaş S.O.'yu telefonla arayarak kendilerini polissavcı olarak tanıtan şüpheliler 150 bin TL parayı elden teslim aldı. Aynı kişinin evine ikinci defa giderek bu kez gayrimenkullerini satmasını isteyen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Ankara'dan kiraladıkları araç ile Bandırma'ya gelen ve emekli vatandaş S.O.'dan istedikleri 150 bin TL parayı elden alan şüpheli S.K. (41) apartman çıkışında kıskıvrak yakalanırken, suç ortakları olan C.T. (32) ve İ.K. (39) araçla Erdek istikametine kaçtı. Bir süre sonra kaçtıkları aracı terk ederek yola yaya şekilde devam etmeye çalışan iki şüpheli, Gönen istikametine gittiklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen S.K., C.T. ve İ.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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