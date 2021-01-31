BALTOK'ta mutlu son Şehrin en büyük projesi hayata geçti

Balıkesir’de 2017 yılında mega proje olarak adlandırılan ve yapımına başlanan Yeni Karesi Konutları 2021 yılı 31 Ocak tarihi itibariyle ilk etabı tamamlanarak 505 dairenin anahtarları sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir’in mega projesi olarak tabir edilen ve 2017 yılında yapımına başlanan Yeni Karesi Konutları’nın ilk etabının tamamlanması sonucunda 505 daire pandemi kuralları çerçevesinde sahiplerine teslim edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle anahtar teslim törenine 30 kişi davet edildi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de 30’ar kişilik gruplarla anahtar teslimleri devam edecek.

Yeni Karesi Konutları’nın Balıkesir’in en büyük projesi olduğunu ve yapımında birçok aksaklığın çıktığını ancak projenin sonuna gelindiğini ifade eden Baltok A.Ş Genel Başkanı İlker Örencik “Baltok A.Ş tarafından 2017 yılının Mart ayında yapımına başlanan Yeni Karesi Konutları, 2018 yılında yüklenici firma tarafından kaynaklanan problemlerden dolayı durmuştur. 2019 yerel seçimleri sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın dairelerin biran önce bitirilmesi ve daire sahiplerine teslim edilmesi talimatı doğrultusunda yüklenici firma ile işin devam etmesi yönünde çaba sarf edilmiş ancak anlaşma sağlanamayınca inşaatların ilerleme seviyesi tespiti için mahkemeye gidildi. Mahkeme bilirkişi raporunda inşaatların yüzde 54 seviyesinde tamamlandığı belirtilmiş, bunun sonucunda 2019 yılının Ekim ayında yüklenici firma ile sözleşme karşılıklı olarak fes edilmiştir. Akabinde yarım kalan projenin ilk etabının tamamlanması için 2020 yılının Ocak ayında yeni yüklenici firmaya yer tespiti yapılmıştır. Projemizin ilk etabında ticaret merkezi, kapalı ve açık olmak üzere 552 araç kapasiteli otopark, toplamda 505 daire bulunmaktadır. Yeni Karesi Konutları bu haliyle Balıkesir’in en büyük projesidir. Yeni Karesi projesinin devamı niteliğinde olacak 2. Etabın da proje çalışmalarına başlanmış olduğunu buradan belirtmek istiyorum. 2. Etapla birlikte kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve sosyal aktivite alanlarını Karesi bölgesine kazandırmayı amaçlamaktayız. Projenin ilk etabının tamamlanmasında başta desteğini bizden hiç esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Bahçavan’a, yüklenici firmamıza ve çalışanlarına, ekip çalışmasının en güzel örneğini sergileyen Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları personeline ve Baltok A.Ş’de çalışanlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni Karesi Konutları’nda yaşamın başlamasıyla birlikte tüm daire sahiplerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir’de yapımına başlanan bu mega projenin sonuna gelindiğini ve 505 daireye anahtar tesliminin yapılacağını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “ilimizde başlanan bu mega projenin açılışını gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir 2014 yılında büyükşehir oldu. Bayrak sürekli değişiyor, ancak projeler yarım veya yarı yolda kalmıyor. Şehrimizde başlamış bu mega projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak gönlümüzü koyduk ve bu projeyi 31 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğiz dedik. 31 Ocak hangi güne geliyor, pandemi olur mu diye de bakmadık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sözü yerine getirmek için 31 Ocak’ta bugün hep birlikteyiz. Ben bu süreç içerisinde projeye tüm tesisatın döşenmesi için yani şehrin arı gibi bir araya gelip bir işi nasıl beraber bitiririz, bu proje nasıl sonuçlanır, akıl koyan, gönül koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada 30 tane daire vereceğiz. Şuanda sembolik anahtarları veriyoruz ama bugünden itibaren doğalgazlarını ve elektriklerini açıp, tapularını ellerine alabilecekleri süreci profesyonel iş arkadaşlarımızla mülkiyet sahipleri gelecek, binaları inceleyecek ve ben bunu tam teslim aldım diyerek evine taşınabileceği 1 buçuk aylık bir süreç bizi bekliyor. Sonrasında burada hayat başlayacak. Vatandaşlarımızın buraya gelip gitmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’mız hemen otobüs duraklarını buraya koydu. Bundan sonra kesintisiz hayatın devam etmesi için şehirle beraber hareket ediyoruz. Anahtarlarınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Projelerimiz devam ediyor, Allah nasip ederse bu projenin ekonomik ve sosyal boyutta olanlarını Baltok A.Ş’nin projelerine ilçelerimizde de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.