Edremit'te itfaiyenin kuzu kurtarma operasyonu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çamura saplanan bir kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde bir kuzunun çamura saplandığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istediler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, kuzuyu saplandığı çamurdan çıkarttı. Kuzu çıkarıldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

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