Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında 19 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit , Erdek, Gönen, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 23.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı. Adlî makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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