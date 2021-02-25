Balıkesir'de FETÖ firarisi kadın sahte kimlikle yakalandı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Ö.Y. isimli kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y.'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Y., savcılıktaki işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-25 22:28:51



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