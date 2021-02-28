Sındırgı’da hafta sonu yasaklarına sıkı denetim

Balıkesir il genelinde vakaların artması ile birlikte Sındırgı’da hasta sonu kısıtlamalarında denetimler sıklaştırıldı.

Sındırgı ilçesinde de emniyet ve jandarma ekipleri hafta sonu saha denetimlerini arttırdı. İlçenin farklı noktalarında iki boyunca sıkı denetim gerçekleştirildi. Cumhuriyet meydanı, harmanlık ve farklı noktalarda uygulama noktaları kuran ekipler teker teker araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Uygulamaların yanında vatandaşların da kurallara riayet etmesi ile birlikte Sındırgı sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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