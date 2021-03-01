Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 110 haneli ve 275 kişinin yaşadığı Beşiktepe Mahallesi giriş ve çıkışında dün akşam saat 21.00 itibariyle Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nöbet tutmaya başladı.Ayvalık´ta Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-03-01 14:22:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.