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Bandırma'da Dinamik Denetim sürecine geçildi 150 ekip, 500 kişi sahada görev yapacak

İHA

Bandırma'da Dinamik Denetim sürecine geçildi 150 ekip, 500 kişi sahada görev yapacak

Türkiye’de en riskli kırmızı bölgeleri arasında yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni pandemi tedbirleri yürürlüğe girdi. "Dinamik Denetim" adı verilen süreçte 150 ekip ve 500 personel ile denetimler gerçekleştirilecek.
Rakamlara göre en riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de son rakamlara göre Bandırma ilçesinde vaka sayıları olarak ilde en yüksek vaka sayılarına ulaştı. Ancak pandemi sürecinin başındaki vaka ortalamalarına göre ise Bandırma hala vaka sayılarında il ortalamalarının altında bulunuyor.
Bu vaka artışında 3 sebep olduğunu söyleyen yetkililer, ilk sebep olarak pandemi sürecinin başında tedbirlerin çok sıkı uygulandığı Bandırma’da bu tedbirler dolayısıyla toplumsal bağışıklığın kazanılamadığını öngörüyor. İkinci sebebin ise mutasyonlu virüsün Bandırma’da bulaş sayısının artması ve özellikle de büyük işletmelerde vaka sayısının yükselmesi olarak görülüyor. Vaka artışındaki üçüncü sebep olarak da sokaktaki vatandaşların tedbirleri gevşetmesi öngörülüyor. Ayrıca banka, market ve elektronik eşya satan mağazalardaki yoğunluğunda vaka sayılarının artışındaki payının altı çiziliyor.
150 ekip, 500 personel sahada olacak
Vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tek tedbirin denetim ve uyarı olduğunun altını çizen yetkililer yeni dönemde Bandırma’da dinamik denetim sürecine geçildiğini ifade etti. Esnaf Odaları, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası bu sürece dahil olacaklar. Bu birimler 24 denetim ekibi oluşturacak. Ayrıca İlçe Müdürlükleri başkanlığında da denetim ekipleri denetimlere katılacaklar. Toplamda 150 ekip ve 500 personel dinamik denetim sürecinde Bandırma’da çok yoğun denetimler yapacak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklar.
Ülkenin her yerinde olduğu gibi Bandırma’da da yeni mutasyonlu virüs vakalarının olduğunu belirten yetkililer bulaşın bu yüzden daha hızlı yayıldığını ifade ediyor. Özellikle gençlerin tedbirlere uyma noktasında eksik kaldığı ve mesafe kuralına dikkat etmediği konusunda yetkililerin uyarıları bulunuyor. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürecin başından bu yana sıkıntı yaşanmadığı ifade edilirken, edinilen bilgilere göre de şu an itibari ile hastanede Covid19 kaynaklı vakalardan 70 civarında yatan hasta bulunurken 5 hasta da yoğun bakımda tedavi görüyor.

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