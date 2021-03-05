Balıkesir'de polis 16 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında 16 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda 16 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 71 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 24 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet

ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 24 adet fişek ele geçirdi.

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