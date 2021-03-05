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Burhaniye’de meydana gelen kıyı yangınını itfaiye söndürdü. Yangın, kırsal Kızıklı mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıklı mahallesi Baraj yolu mevkiinde gece yarısı alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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