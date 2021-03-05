Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 minareli 12 şerefeli 8 bin 500 metre kare alan oturan bin 850 metre kare inşaat alanına sahip 3 bin 500 kişilik olarak planlanan ve 2012 yılında inşaatına başlanandı. Bu güne kadar tamamlanamayan Kılıçarslan Cami’nin daha sonra ismi Edremit Körfezi Ulu Cami olarak değiştirildi. Yaklaşık 10 yıldır bitirilemeyen cami inşaatı ilgi bekliyor. Edremit Roman Dernekleri Federasyonu yaşanan sıkıntıları dile getirmek için bir basın açıklaması yaptı.

Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümerkan “Balıkesir milletvekillerim Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Müftümüz Sayın Ramazan Topcan, Edremit Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanımız Sayın Hasan Arslan, Edremit İlçe Müftümüz Sayın Ahmet Yayla. Biz İbrahimce ve Gazi Celal Mahalle sakinleri Roman Dernekleri ve Roman Federasyonu ve Edremit Halka olarak siz büyüklerimize sesleniyor bizlere el uzatmanızı istiyoruz. İbrahimce Mahallesi Çam Tepe bölgesinde aşağı yukarı 10 yıldır inşaatı bitmeyen ve bitirilemeyen önünde durduğumuz cami inşaatı için sizlerden destek ve bu inşaat için çözüm istiyoruz. Bizim kutsalımız olan camimizin inşaatı olanaksızlıklardan dolayı bitirilemediği için şu anda uyuşturucu ve fuhuş batağı haline dönmüş durumdadır.” dedi.

Sümerkan 10 yıldır atıl bir şekilde yapılmayı bekleyen cami inşaatına el atılması gerektiğini savunarak “Bundan İbrahimce ve Gazi Celal Mahalleleri halkı olarak çok rahatsız oluyoruz ve içimiz sızlıyor. Gençlerimizin burayı bu şekilde mesken tutmasını istemiyoruz. İsimlerini ve kurumlarını saydığımız sayın büyüklerimiz bizi görün ve buraya bir çözüm üretin. Bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Gelin buraya bir el atın. Bizleri bu sorun ile baş başa bırakmayın. Bu camii inşaatını halkımızın kullanabileceği bir şekle dönüştürün.

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