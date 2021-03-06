Lastik botları su alan 36 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR(DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botları su alan 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alan bir grup kaçak göçmenin yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-06 09:01:20



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