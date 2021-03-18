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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni

İHA

Bandırma Şehitliğinde 18 Mart Töreni

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bandırma Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören ilk olarak Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Resul Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Yavuz “Bugün Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Kara ve Deniz Zaferlerin 106. Yıl dönümü. 106 yıl önce Bandırma'dan hiçte uzak olmayan bir coğrafyada tarihi bir destan yazıldı. Öyle bir destan ki, sonuçları ve etkileri dünya tarihinde derin izler bıraktı. 18 Mart 1915'te boğaz önlerine gelen Müttefik kuvvetlerin yaşadığımız coğrafya üzerinde planları ve hayalleri vardı. Yaşlanmış ve hasta olarak kabul edilen bir İmparatorluğa son darbeyi indirerek 150 yıldır hesaplaşmakta oldukları "Doğu sorunu" temelden çözeceklerdi. Bu, Türkü 1000 yıldır vatan yaptığı Anadolu'dan söküp Asya'nın derinliklerine gönderme planının ana hedefiydi. Bu yönüyle burada verilen muharebeleri Birinci Dünya Savaşının sıradan cephe muharebeleri olarak kabul etmemek gerektir. 18 Mart 1915'te boğazın geçilemeyeceği anlaşılınca müttefikler 24 Nisan 1915'te Gelibolu yarımadasına büyük bir çıkarma harekâtı başlatacaklardı. Hedef yine Çanakkale'yi geçmek, Başkente ulaşmak ve Türkü teslim almaktı. Burada devam eden ve 261 muharebelerde Ezineli Yahya Çavuşundan Niğdeli Ali'ye, Maraşlı Ökkeş'in kadar vatanı süren kara savunmaya gelen yüzbinler düşmana geçit vermeden Çanakkale'yi geçilmez kılmışlardır. Esasında Çanakkale'yi Çanakkale yapan, Çanakkale'yi geçilmez kılan 261 gün boyunca gece gündüz burada devam eden çarpışınalardır. Bugün Çanakkale Geçilmez demek tıpkı 106 yıl önce Türk Milleti esareti kabul etmez diye haykırmaktır. Bugün Çanakkale geçilmez demek tıpkı 106. Yıl önce olduğu gibi Şuhcda'nın kutsal değerler uğruna canını seve seve vermesi demektir. Bugün Çanakkale geçilmez demek burada yatan aziz schitlerimizin emanetine sahip çıkmak demektir” dedi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Haydar Çavuş Camii Kayyımı Fikret Mez, Kuranı Kerim Tilaveti verdi. Ardından Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci dua etti. Son olarak ta protokol şehit mezarlarını teker teker gezerek, karanfil bıraktı ve tören son buldu.

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