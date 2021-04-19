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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi

İHA

Sındırgı’da engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi engelleri kaldırarak vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 100 kadar engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi.
Engelli vatandaşların da rahatlığını düşünerek yaşamlarını kolaylaştıracak kaldırım ve meydan düzenleme çalışmalarından Sındırgı’nın ilk engelsiz binasını da kazandıran Sındırgı Belediyesi sosyal alanda da çalışmalarını sürdürüyor. Yeni belediye hizmet binasında da engelli vatandaşların rahatlığı düşünüldü. Tüm katlara kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağlandı. Fiziki yapıların yanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında engelli vatandaşlara en büyük kolaylığı sağlayan akülü araç dağıtımı da devam ediyor. Sındırgı Belediyesine raporları ile birlikte müracaat eden vatandaşlara sırasıyla külü araçları dağıtılarak, günlük hayatta aktivitelerini kolaylaştırmak hedefleniyor.
100’e yakın engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Sındırgı’da ikamet eden ve evraklarını eksiksiz teslim eden 100’e yakın vatandaşa akülü araçları teslim edildi. Bunun yanında hasta yatağı, tekerlekli sandalye, ev temizliği, kişisel temizlik gibi hizmetlerle de yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediliyor.
Akülü araçların engelli vatandaşlara ulaştırıldığı gibi şehrin çeşitli noktalarına da şarj istasyonları kuruluyor.
Engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek akülü araçlarını teslim eden ve mutluluklarına ortak olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ İnsanlar sevindirmek zor zamanlarında yanında olabilmek insana en mutlu gelen işlerden birisi. Büyükşehrin imkanları ile Sındırgı Belediyemizin imkanları birleşince, evet hasta olan yatalak olan ve ya engelli olan kardeşlerimize, abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza sahip çıkmak adına onlara akülü sandalye teslimini gerçekleştiriyoruz. Yücel Yılmaz başkanımızdan Allah binlerce razı olsun. Bizler de Sındırgıda şu ana kadar 100'ün üzerinde ki engelli vatandaşımıza akülü sandalye kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Tabi düşmez kalkmaz bir Allah. Bugün sağlam olan yarın herkes mutlaka bir engelli adayı. Onun için yanında olabilmek onların mutluluğuna ortak olabilmek çok güzel bir hadise. Burası Mandıra Mahallesi. Sındırgı'ya aşağı yukarı 3 km falan mesafede bir yer. Ama 3 km mesafeden her gün Sındırgı Cumhuriyet Meydanına gelen ve orda akülü arabalarını şarja takıp orada muhabbet eden engelli arkadaşlarımızın birlikte toplanabildiği alanlar var. Yani sosyalleşme adına bu tür işler çok önemli bir hadise. Biraz önce engelli bir kızımıza takdim ettik. Onun tebessümü, gülüşü, duası her şeyin üzerinde. Rabbim hepimize sıhhat versin, afiyet versin, sağlık versin. Ama zor zamanda da yanında olan bir devlet versin. İyi ki var devletimiz, iyi ki var büyükşehir, iyi ki var Sındırgı Belediyesi “ dedi.

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