Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt77 Yalova

Covid19 vakaları nedeniyle ertelenen Semt77 YalovasporBalıkesir Büyükşehir Belediye maçı çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. haftasında oynanması planlanan ancak Yalova temsilcisinde Covid19 vakaları nedeniyle ertelenen Balıkesir Büyükşehir BelediyeSemt77 Yalova karşılaşması çarşamba günü oynanacak. Oynadıkları 26 maçtan 15 galibiyet 11 mağlubiyet çıkaran iki takımdan, Balıkesir Büyükşehir Belediye ilk oynanan müsabakayı kazandığı için 8. Yalova ekibi ise 9. sırada yer alıyor. Semt77 Yalovaspor karşısında kulüp yönetimi ve Arda Vekiloğlu’nun aldığı ortak karar ile kadro dışı bırakılan İzzet Türkyılmaz ve Myles Mack forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönerek takım ile çalışmalarını sürdüren Berkay Genç’in ise Yalovaspor karşısında oynaması bekleniyor.

Yalovaspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Tuğberk Gedikli; "Mental olarak çok zor 2 hafta geçirdik. Yine 2 maç oynayacağımız bir haftaya daha giriyoruz. Art arda yoğun antrenman ve maç temposuna ayak uyduramadığımız mücadeleler oynadık. Bu beklenmedik mağlubiyetler için taraftarımızdan özür dilerim. O anları geri getiremeyiz. Önümüzde yine PlayOff potasını yakından etkileyecek zor bir fikstür var. Çıkarabildiğimiz kadar galibiyet çıkarıp, üzerimizdeki ölü toprağını atmak istiyoruz. Umarım bu maçı kazanarak buna başlayacağız" dedi.

21 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TBF Tv’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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