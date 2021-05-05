Ayvalık’ta Cumartesi günü tüm pazaryerleri açık

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumartesi günü beş ayrı bölgede pazaryerlerinin açılacağı öğrenildi.

Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, oda yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Nisan Cumartesi günü ilçe genelindeki 5 ayrı Pazar yerinde kurulan semt pazarlarının açık olacağını duyurdu.

Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi’ne danışarak aldıkları karar gereğince, 17 günlük tam kapanma süreci içerisinde evlerinden dışarı çıkamayan ilçe sakinlerine yürüme mesafesi uzaklığındaki semt pazarlarının tam gün hizmet vereceğini belirten Başkan Özmen, “Bu kapsamda, ilçe merkezindeki Perşembe Pazarı’nın yanı sıra bizim Armutçuk Pazarı olarak adlandırdığımız Aliçetinkaya Mahallesi ile Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova’da bulunan semt pazarlarımız Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacaktır.” dedi.

Pazaryeri giriş ve çıkışlarının Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında rutin olarak zabıta ekipleri tarafından denetleneceğini kaydeden Elmas Özmen, hasta ve evinden çıkamayacak durumdaki vatandaşların ise Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası’na ait telefon numaralarını aramaları halinde verecekleri siparişleri oda görevlileri tarafından evlerine kadar gönderileceğini de sözlerine ekledi.

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